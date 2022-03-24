СБ ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, за резолюцию голосовали Россия и Китай, остальные члены СБ ООН воздержались.
В число соавторов резолюции вошли Белоруссия, КНДР и Сирия.
Ранее РИА Новости отмечали, что ряд западных стран, в том числе США, Украина, Британия, Грузия, Германия, Литва и Латвия, также подготовили гуманитарный проект резолюции по Украине.
Постпред России Василий Небензя заявил, что принятие резолюции западных стран по Украине в Генассамблее ООН осложнит урегулирование украинского кризиса.