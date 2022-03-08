В конгрессе призвали снизить энергетическую зависимость США от России

Член палаты представителей США Пол Госар внёс на рассмотрение конгресса проект резолюции под названием «Поддержка американского народа». В документе, с которым ознакомился RT, среди прочего говорится о необходимости снизить зависимость Штатов от импорта энергоносителей из России.

«Палата представителей вновь заявляет о своей решительной поддержке безопасности Соединённых Штатов, обязуется способствовать укреплению энергетической безопасности США и снижению зависимости от импорта российских энергоносителей, подчёркивает важность сохранения энергетической независимости США ради блага американского народа», — уточняется в проекте резолюции.



Кроме того, в тексте говорится о необходимости построить стену на южной границе Штатов, а также о значимости поддержки суверенитета и территориальной целостности Америки.

Ранее польский европарламентарий Анна Фотыга призвала как можно скорее обеспечить независимость Европейского союза от поставок углеводородов из России.

Как стало известно 7 марта, цены на газ в Европе обновили исторический рекорд и превысили $3000 за 1 тыс. куб. м.

Подробнее о ситуации на энергетическом рынке — в материале RT.