В Швеции обеспокоены ситуацией в сфере энергобезопасности из-за положения на Украине

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Виктория Пенькова
По словам шведского депутата Лотты Олссон, ситуация на Украине среди прочего скажется на энергоснабжении Европейского союза. Такое предположение политик выразила в обращении к министру энергетики Швеции Хашаяру Фарманбару. RT ознакомился с документом.
В Швеции обеспокоены ситуацией в сфере энергобезопасности из-за положения на Украине
  • Legion-Media

«Значительную долю газовых и нефтяных поставок Евросоюз получает из России, поэтому текущая ситуация скажется на торговле в этой сфере и, следовательно, на доступе к топливу и энергии в Швеции, а также на ценах на энергоносители», — объяснила она.

В связи с этим Олссон обратилась к Фарманбару с вопросом, не собирается ли министр пересмотреть энергетическую политику страны.

Ситуацию на европейском газовом рынке осложняет растущая нехватка сырья в резервах. По последним оценкам «Газпрома», из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы отобраны все объёмы закачанного в них летом топлива. При этом в компании отметили, что обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта — середины апреля.

Таким образом, отбор будет идти из объёмов, которые были закачаны в хранилища Европы в 2020-м и предыдущие годы. Согласно данным «Газпрома», сейчас газовые хранилища Европы суммарно заполнены менее чем на треть.

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