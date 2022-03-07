Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров
- globallookpress.com
Как пишет РИА Новости со ссылкой на биржу ICE, наблюдается рост более чем на 38%.
В МИД России отмечали, что стремительный рост цены на газ на европейском рынке станет неизбежным последствием отказа от «Северного потока — 2».
По мнению замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, рост цен связан с нервозностью рынка по поводу возможных перебоев.
Он подчеркнул, что нормализации цен на газ в ближайшие месяцы «ожидать не стоит».