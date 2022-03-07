Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе впервые в истории превысила $3000 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на биржу ICE, наблюдается рост более чем на 38%.

В МИД России отмечали, что стремительный рост цены на газ на европейском рынке станет неизбежным последствием отказа от «Северного потока — 2».

По мнению замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, рост цен связан с нервозностью рынка по поводу возможных перебоев.

Он подчеркнул, что нормализации цен на газ в ближайшие месяцы «ожидать не стоит».