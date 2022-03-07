Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров

Короткая ссылка
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $3000 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров
  • globallookpress.com

Как пишет РИА Новости со ссылкой на биржу ICE, наблюдается рост более чем на 38%.

В МИД России отмечали, что стремительный рост цены на газ на европейском рынке станет неизбежным последствием отказа от «Северного потока — 2».

По мнению замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, рост цен связан с нервозностью рынка по поводу возможных перебоев.

Он подчеркнул, что нормализации цен на газ в ближайшие месяцы «ожидать не стоит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить