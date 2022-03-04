В ЕП заявили о необходимости обеспечить независимость Европы от российских углеводородов

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Ксения Калинкина
Польский европарламентарий Анна Фотыга заявила о необходимости как можно скорее обеспечить независимость ЕС от поставок углеводородов из России. Об этом говорится в обращении депутата к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В ЕП заявили о необходимости обеспечить независимость Европы от российских углеводородов
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  • © Axel Heimken/dpa

«Европейский парламент 13 раз призывал остановить «Северный поток — 2». Отсрочка решения по этому вопросу была воспринята Кремлём как молчаливое одобрение его агрессивной политики», — отметила Фотыга.

По её словам, общий объём экспорта российских газа и нефти в 2021 году превысил $240 млрд, что на 60% выше аналогичных показателей 2020 года. Эти средства, предположила евродепутат, якобы были потрачены «для продолжения агрессии против Украины и подрыва европейской безопасности».

Сегодня, по мнению Фотыги, «жизненно важно», чтобы Евросоюз «немедленно обеспечил независимость» от России в сфере энергетики. Средства достижения этой цели должны включать поддержку импорта СПГ из США и других стран, обеспечение непрерывных поставок по новым трубопроводам, включая Baltic Pipe. Другими способами достижения озвученной цели могут стать дальнейшая поддержка Южного газотранспортного коридора и других транскаспийских инициатив, а также Транссахарского газопровода, который протянется от Нигерии к побережью ЕС, добавила политик.

Фотыга обратилась к ЕК с призывом ввести следующий пакет санкций против газопровода «Северный поток», эксплуатация которого началась в 2011—2012 гг. Европарламентарий задала комиссии вопрос, разделяют ли там мнение, что было ошибкой разрешать строительство «Северного потока», и готовы ли в ведомстве закрыть этот газопровод. Также она поинтересовалась, когда и как в ЕК планируют заместить российский газ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что историческая реальность пока делает невозможным запуск «Северного потока — 2». 3 марта стоимость природного газа в Европе обновила исторический максимум и превысила $2285 за 1 тыс. кубометров.

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