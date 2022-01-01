Польша приняла председательство в ОБСЕ — в стране намерены заняться правами человека и текущими конфликтами.

«Мы продолжаем предлагать нашу поддержку ключевым миссиям, переговорным форматам. Наше внимание будет сфокусировано на текущих конфликтах и кризисных ситуациях», — цитирует ТАСС главу МИД Польши Збигнева Рау.

Вместе с этим он отметил, что ОБСЕ имеет дело с напряжённостью и угрозой обществу на территории некоторых государствах-участниках.

Дипломат также заявил, что хочет поддержать диалог между Россией и НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил организовать 12 января заседание Совета Россия — НАТО.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что участие в предстоящем заседании Совета Россия — НАТО высокопоставленных военных принципиально важно.