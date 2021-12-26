Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает организовать 12 января заседание Совета Россия — НАТО.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о том, что встреча может быть организована 12 января.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Москва получила предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что участие в предстоящем заседании Совета Россия — НАТО высокопоставленных военных принципиально важно.