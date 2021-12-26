Замглавы МИД Грушко: участие военных во встрече России и НАТО принципиально важно

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Участие в предстоящем заседании Совета Россия — НАТО высокопоставленных военных принципиально важно, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Замглавы МИД Грушко: участие военных во встрече России и НАТО принципиально важно
  • Legion-Media

«Поскольку речь идёт о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные», — сказал он ТАСС.

Ранее стало известно, что Москва получила предложение  Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО.

Как подчеркнули в МИД, именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей систем вооружений станут ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО.

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, который поговорил с RT, России в контексте гарантий безопасности важны переговоры именно с США, потому что «как в Вашингтоне скажут, так в Брюсселе и возьмут под козырёк».

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