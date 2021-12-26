Военный эксперт Литовкин отметил важность обсуждения гарантий безопасности прежде всего с США

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT заявил, что России в контексте гарантий безопасности важны переговоры именно с США, потому что «как в Вашингтоне скажут, так в Брюсселе возьмут под козырёк»

Литовкин, комментируя появление заявлений о том, что в ходе обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО якобы «рассматриваться не будет», отметил, что западные страны предварительно ведут «информационно-пропагандистскую работу».

«НАТО — это инструмент США, и как в Вашингтоне скажут, так в Брюсселе возьмут под козырёк», — заявил эксперт.

Он отметил важность предложения России о нерасширении НАТО для безопасности страны.

«Россия должна обеспечить свою безопасность, а мы ни на кого нападать не собираемся. Обеспечив безопасность России, обеспечим безопасность по крайней мере на европейском континенте», — заключил он.

Ранее в МИД России опровергли распространённые на Западе заявления о том, что на предстоящих обсуждениях российских предложений о гарантиях безопасности тема нерасширения НАТО «рассматриваться не будет».

Как подчеркнули в Москве, именно этот вопрос станет ключевым.