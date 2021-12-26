Политолог Светов заявил о попытках «заболтать» предложения России о нерасширении НАТО

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов заявил в беседе с RT, что западные страны пытаются «заболтать» предложения России о нерасширении НАТО и непоявлении у российских рубежей угрожающих безопасности страны систем вооружений.
Политолог Светов заявил о попытках «заболтать» предложения России о нерасширении НАТО
  • Legion-Media

«Нерасширение НАТО для России — это ключевая тема, мы именно в этом вопросе, в первую очередь, поставили красную линию. Сейчас наиболее мощная пропагандистская кампания на Западе развёрнута против именно этого предложения», — пояснил Светов.

Он добавил, что подобные заявления со стороны западных стран можно расценить как «наглое отрицание».

«В ход идёт всё, что угодно. С разных сторон выскакивают марионетки для того, чтобы заболтать и просто затруднить процесс этих переговоров», — заявил эксперт.

Специалист подчеркнул, что всё зависит от настойчивости и требовательности России.

Ранее в МИД России опровергли распространённые на Западе заявления о том, что на предстоящих обсуждениях российских предложений о гарантиях безопасности тема нерасширения НАТО «рассматриваться не будет».

Как подчеркнули в Москве, именно этот вопрос станет ключевым.

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