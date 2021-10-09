Террористы совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 20 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (из них по данным сирийской стороны — десять обстрелов)», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, в провинции Идлиб зарегистрировано семь обстрелов, в провинции Алеппо — семь обстрелов, в провинции Хама — два обстрела, в провинции Латакия — четыре обстрела.

Ранее в ЦПВС заявили о планах инсценировки террористами «химической атаки» в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.