В ЦПВС заявили о планах инсценировки террористами «химической атаки» в САР

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В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что террористы планируют осуществить инсценировку «химической атаки» в САР.
В ЦПВС заявили о планах инсценировки террористами «химической атаки» в САР
  • AFP
  • © OMAR HAJ KADOUR

«В российский Центр по примирению враждующих сторон на протяжении месяца из различных источников неоднократно поступали сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны в Facebook.

Отмечается, что, согласно имеющейся информации, «террористы планируют осуществить инсценировку «химической атаки» на линии соприкосновения в районах населённых пунктов Кансафра и Кдура с привлечением псевдогуманитарной организации «Белые каски» и местных медиаресурсов к постановочным съёмкам для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения».

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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