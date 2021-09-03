Богданов провёл телефонный разговор с Педерсеном
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Отмечается, что в ходе беседы «была предметно обсуждена проблематика работы сирийского конституционного комитета в Женеве с акцентом на подготовку к проведению шестой сессии его редакционной комиссии».
«При этом была подтверждена важность устойчивого продвижения процесса урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая дальнейшую координацию усилий в интересах обеспечения прочного мира и безопасности в САР», — говорится в сообщении.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и Педерсен обсудили ситуацию в САР.