Богданов провёл телефонный разговор с Педерсеном

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.
Богданов провёл телефонный разговор с Педерсеном
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что в ходе беседы «была предметно обсуждена проблематика работы сирийского конституционного комитета в Женеве с акцентом на подготовку к проведению шестой сессии его редакционной комиссии».

«При этом была подтверждена важность устойчивого продвижения процесса урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая дальнейшую координацию усилий в интересах обеспечения прочного мира и безопасности в САР», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и Педерсен обсудили ситуацию в САР.

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