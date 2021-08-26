Вершинин обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Была рассмотрена текущая ситуация «на земле» в Сирии и задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также состоялось обсуждение вопросов, связанных с исполнением резолюции 2585 СБ ООН, в частности задач по оказанию гуманитарной помощи, раннему восстановлению и налаживанию гуманитарных поставок через линии соприкосновения.

В июле глава МИД России Сергей Лавров и Педерсен во время встречи в Москве заявили о необходимости продолжения работы сирийского конституционного комитета без иностранного вмешательства.