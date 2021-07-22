Лавров и Педерсен выступили за продолжение работы конституционного комитета САР

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Глава МИД России Сергей Лавров и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве заявили о необходимости продолжения работы сирийского конституционного комитета без иностранного вмешательства.
Лавров и Педерсен выступили за продолжение работы конституционного комитета САР
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Было выражено общее мнение о необходимости продолжения работы конституционного комитета без предварительных условий и вмешательства извне, являющегося уникальной площадкой для прямого межсирийского диалога и важной мерой укрепления доверия», — говорится в сообщении российского МИД.

Также собеседники обменялись мнениями по перспективам продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это прописано в резолюции 2254 СБ ООН.

4 июля с Педерсеном в Женеве встретились замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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