Лавров и Педерсен выступили за продолжение работы конституционного комитета САР

Глава МИД России Сергей Лавров и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве заявили о необходимости продолжения работы сирийского конституционного комитета без иностранного вмешательства.

«Было выражено общее мнение о необходимости продолжения работы конституционного комитета без предварительных условий и вмешательства извне, являющегося уникальной площадкой для прямого межсирийского диалога и важной мерой укрепления доверия», — говорится в сообщении российского МИД.

Также собеседники обменялись мнениями по перспективам продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это прописано в резолюции 2254 СБ ООН.

4 июля с Педерсеном в Женеве встретились замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.