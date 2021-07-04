В МИД России рассказали о консультациях со спецпосланником ООН по Сирии

В Женеве заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев провели встречу со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Состоялся развёрнутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, и оказания комплексного гуманитарного содействия САР в соответствии с нормами международного гуманитарного права и резолюциями СБ и ГА ООН», — говорится в сообщении.

Ранее Педерсен заявил о намерении в ближайшее время посетить российскую столицу для консультаций.