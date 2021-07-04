В МИД России рассказали о консультациях со спецпосланником ООН по Сирии
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Состоялся развёрнутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, и оказания комплексного гуманитарного содействия САР в соответствии с нормами международного гуманитарного права и резолюциями СБ и ГА ООН», — говорится в сообщении.
Ранее Педерсен заявил о намерении в ближайшее время посетить российскую столицу для консультаций.