АдГ продолжит поддерживать «Северный поток — 2» после выборов в ФРГ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что АдГ и после выборов в ФРГ продолжит поддержку проекта «Северный поток — 2».

«АдГ поддерживает «Северный поток — 2», этот проект достроен до конца, он очень важен для энергобезопасности Германии, это возможность получать более дешёвую энергию. И поэтому мы всячески отвергаем критику этого проекта», — заявил он в комментарии РИА Новости.

Политик назвал проект «мирным» и выразил надежду на то, что решение по «Северному потоку — 2» не изменится после утверждения нового правительства ФРГ.

«Мы будем оказывать давление на правительство в этой связи, не важно, будет ли канцлером кандидат от социал-демократов или ХДС... Было бы безумием — похоронить проект», — считаеn собеседник агентства.

По предварительным данным, в парламентских выборах в ФРГ лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс ранее поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от СДПГ Олафа Шольца с успехом на выборах в бундестаг.