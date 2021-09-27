Замглавы Еврокомиссии поздравил Шольца с успехом на выборах в ФРГ
«Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с сильным результатом для социал-демократов. Социальная справедливость, защита климата и зелёная трансформация нашей экономики и общества идут рука об руку, и результаты выборов это подтвердили», — написал он в своём аккаунте в Twitter.
Поздравление в адрес Шольца было написано лично от имени Тиммерманса, а не от Еврокомиссии — официальных комментариев на эту тему нет в связи с тем, что ЦИК ФРГ ещё не опубликовал окончательные результаты голосования.
Первые данные экзитпола, проведённого по заказу ZDF, показывали, что Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов.