Замглавы Еврокомиссии поздравил Шольца с успехом на выборах в ФРГ

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Первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца с успехом на выборах в бундестаг.

«Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с сильным результатом для социал-демократов. Социальная справедливость, защита климата и зелёная трансформация нашей экономики и общества идут рука об руку, и результаты выборов это подтвердили», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Поздравление в адрес Шольца было написано лично от имени Тиммерманса, а не от Еврокомиссии — официальных комментариев на эту тему нет в связи с тем, что ЦИК ФРГ ещё не опубликовал окончательные результаты голосования.

Первые данные экзитпола, проведённого по заказу ZDF, показывали, что Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов.

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