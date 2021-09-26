Террористы совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (из них по данным сирийской стороны — 15 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия — три обстрела, в провинции Хама — четыре обстрела, в провинции Алеппо — два обстрела», — говорится в сообщении на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее стало известно, что боевики в провинции Алеппо попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии, в результате боестолкновения пострадали пять сирийских военных.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.