Боевики попытались прорвать линию соприкосновения с армией Сирии

Боевики в провинции Алеппо попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии, в результате боестолкновения пострадали пять сирийских военных. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Алеппо в районе населённого пункта Басельхайя боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с Вооружёнными силами САР в направлении Телль-Рифъата с территории, подконтрольной Вооружённым силам Турции», — говорится в сообщении центра в Facebook.

Он отметил, что не менее десяти боевиков ранены и ещё пять погибли в результате подрыва на минных заграждениях.

«В результате боестолкновения также получили ранения пять сирийских военнослужащих. Боевики отступили на исходные позиции», — добавили в ЦПВС.

Ранее Кулить заявил, что при обстреле террористов в провинции Идлиб погиб сирийский военнослужащий.