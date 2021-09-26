Боевики попытались прорвать линию соприкосновения с армией Сирии
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«В провинции Алеппо в районе населённого пункта Басельхайя боевики незаконных вооружённых формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с Вооружёнными силами САР в направлении Телль-Рифъата с территории, подконтрольной Вооружённым силам Турции», — говорится в сообщении центра в Facebook.
Он отметил, что не менее десяти боевиков ранены и ещё пять погибли в результате подрыва на минных заграждениях.
«В результате боестолкновения также получили ранения пять сирийских военнослужащих. Боевики отступили на исходные позиции», — добавили в ЦПВС.
Ранее Кулить заявил, что при обстреле террористов в провинции Идлиб погиб сирийский военнослужащий.