Сирийский военный погиб в результате обстрела в Идлибе
- Reuters
- © Reuters TV
«В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населённого пункта Кульджок провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий», — приводятся его слова на сайте Минобороны.
Кулить отметил, что за сутки террористы совершили 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.