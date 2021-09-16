Сирийский военный погиб в результате обстрела в Идлибе

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что при обстреле террористов в провинции Идлиб погиб сирийский военнослужащий.
Сирийский военный погиб в результате обстрела в Идлибе
  • Reuters
  • © Reuters TV

«В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населённого пункта Кульджок провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий», — приводятся его слова на сайте Минобороны.

Кулить отметил, что за сутки террористы совершили 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.

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