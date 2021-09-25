Террористы совершили 16 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 16 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 16 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны — 11 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 11 обстрелов, в провинции Латакия — два обстрела, в провинции Хама — два обстрела, в провинции Алеппо — один обстрел», — говорится в сообщении на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом ситуацию в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.