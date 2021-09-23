Лавров обсудил с главой сирийского МИД ситуацию в Сирии
- Reuters
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Отмечается, что «состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг неё с акцентом на перспективы дальнейшего продвижения политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая деятельность межсирийского конституционного комитета в Женеве».
«В этой связи с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР, законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны», — говорится в сообщении.
В МИД добавили, что «в конструктивном и заинтересованном ключе состоялось обсуждение некоторых практических вопросов дальнейшего укрепления российско-сирийских двусторонних отношений».
Ранее сообщалось, что на полях ГА ООН состоялась встреча Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе Катакорой.