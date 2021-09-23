Лавров обсудил с главой сирийского МИД ситуацию в Сирии

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В Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл беседу с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом.
Лавров обсудил с главой сирийского МИД ситуацию в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что «состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг неё с акцентом на перспективы дальнейшего продвижения политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая деятельность межсирийского конституционного комитета в Женеве».

«В этой связи с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР, законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что «в конструктивном и заинтересованном ключе состоялось обсуждение некоторых практических вопросов дальнейшего укрепления российско-сирийских двусторонних отношений».

Ранее сообщалось, что на полях ГА ООН состоялась встреча Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе Катакорой.

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