Лавров провёл встречу с президентом Боливии

Короткая ссылка
В Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе Катакорой.
Лавров провёл встречу с президентом Боливии
  • © AP

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подтверждён курс на всестороннее укрепление многоплановых российско-боливийских связей. Особое внимание уделено ключевым аспектам развития двустороннего политдиалога и сотрудничества в международных делах. Подчеркнуты приверженность России и Боливии центральной роли ООН, принципам международного права, суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «обсуждены вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая перспективы реализации крупных инвестиционных проектов, возможности наращивания культурно-гуманитарного обмена».

«Отмечен обоюдный настрой на расширение совместной работы по противодействию пандемии COVID-19», — добавили в МИД.

Ранее заместитель министра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко заявлял, что Россия предложила боливийским властям производить вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории южноамериканской республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить