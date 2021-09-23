Лавров провёл встречу с президентом Боливии

В Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Боливии Луисом Арсе Катакорой.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подтверждён курс на всестороннее укрепление многоплановых российско-боливийских связей. Особое внимание уделено ключевым аспектам развития двустороннего политдиалога и сотрудничества в международных делах. Подчеркнуты приверженность России и Боливии центральной роли ООН, принципам международного права, суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «обсуждены вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая перспективы реализации крупных инвестиционных проектов, возможности наращивания культурно-гуманитарного обмена».

«Отмечен обоюдный настрой на расширение совместной работы по противодействию пандемии COVID-19», — добавили в МИД.

Ранее заместитель министра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко заявлял, что Россия предложила боливийским властям производить вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории южноамериканской республики.