Россия предложила производить вакцину «Спутник V» в Боливии

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Заместитель министра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко заявил, что Россия предложила боливийским властям производить вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории южноамериканской республики.
Россия предложила производить вакцину «Спутник V» в Боливии
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал во время видеомоста со странами Латинской Америки.

«Россия предложила производить свою вакцину («Спутник V») в нашей стране и искать местных партнёров в Боливии для производства своей вакцины», — цитирует его ТАСС.

По мнению замминистра, данное предложение является важным сигналом для всего мира, что Россия открыта для того, чтобы поделиться своими знаниями, своими технологиями с разными странами.

«И Боливия рассчитывает наладить производство российской вакцины на своей территории. Это будет прекрасным примером совместных инвестиций наших стран», — отметил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна произвела 545 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

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