Россия предложила производить вакцину «Спутник V» в Боливии
- Reuters
Соответствующее заявление он сделал во время видеомоста со странами Латинской Америки.
«Россия предложила производить свою вакцину («Спутник V») в нашей стране и искать местных партнёров в Боливии для производства своей вакцины», — цитирует его ТАСС.
По мнению замминистра, данное предложение является важным сигналом для всего мира, что Россия открыта для того, чтобы поделиться своими знаниями, своими технологиями с разными странами.
«И Боливия рассчитывает наладить производство российской вакцины на своей территории. Это будет прекрасным примером совместных инвестиций наших стран», — отметил он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна произвела 545 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».