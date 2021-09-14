Россия предложила производить вакцину «Спутник V» в Боливии

Заместитель министра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко заявил, что Россия предложила боливийским властям производить вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории южноамериканской республики.

Соответствующее заявление он сделал во время видеомоста со странами Латинской Америки.

«Россия предложила производить свою вакцину («Спутник V») в нашей стране и искать местных партнёров в Боливии для производства своей вакцины», — цитирует его ТАСС.

По мнению замминистра, данное предложение является важным сигналом для всего мира, что Россия открыта для того, чтобы поделиться своими знаниями, своими технологиями с разными странами.

«И Боливия рассчитывает наладить производство российской вакцины на своей территории. Это будет прекрасным примером совместных инвестиций наших стран», — отметил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна произвела 545 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».