Сербия произвела 545 тысяч доз российской вакцины «Спутник V»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна произвела 545 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

«Мы производим в институте «Торлак» российскую вакцину, 270 тыс. доз первого компонента и 275 тыс. доз второго компонента уже произведено. Сейчас начинаем производство китайской вакцины. Этим мы увеличиваем наши научные и технологические мощности», — цитирует его ТАСС.

В июне Вучич поблагодарил Россию за помощь в запуске производства «Спутника V» в Сербии.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.