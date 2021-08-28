Корреспондент RT рассказал о действиях талибов в Кабуле

Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о ситуации в Кабуле, который в настоящее время контролируют талибы*: «боевики почти не спят», а в город стягивают всё больше и больше бойцов.

«Личные впечатления из Кабула: «Талибан» не был готов к такому быстрому завоеванию, нет, унаследованию всего Афганистана», — написал Газдиев в Telegram-канале.

По его словам, «в столице боевики почти не спят, у всех красные глаза».

«Хоть в город и стягивают всё больше и больше бойцов, им, очевидно, в Кабуле не хватает людей», — добавил он.

Как подчеркнул корреспондент, «бегать и воевать в горах и пустыне — одно, а управлять целой страной и многомиллионными городами — это совсем другое».

«Но отдам им должное: руководство не глупцы. Вместо резни, которую они устроили при взятии Кабула в 1990-х, сейчас они, наоборот, стараются завоевать сердца и души населения», — написал он.

26 августа Газдиев рассказал о ситуации в Кабуле, где произошло несколько взрывов и «сильно поднялась активность самолётов НАТО».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.