Корреспондент RT рассказал о действиях талибов в Кабуле
- Reuters
«Личные впечатления из Кабула: «Талибан» не был готов к такому быстрому завоеванию, нет, унаследованию всего Афганистана», — написал Газдиев в Telegram-канале.
По его словам, «в столице боевики почти не спят, у всех красные глаза».
«Хоть в город и стягивают всё больше и больше бойцов, им, очевидно, в Кабуле не хватает людей», — добавил он.
Как подчеркнул корреспондент, «бегать и воевать в горах и пустыне — одно, а управлять целой страной и многомиллионными городами — это совсем другое».
«Но отдам им должное: руководство не глупцы. Вместо резни, которую они устроили при взятии Кабула в 1990-х, сейчас они, наоборот, стараются завоевать сердца и души населения», — написал он.
26 августа Газдиев рассказал о ситуации в Кабуле, где произошло несколько взрывов и «сильно поднялась активность самолётов НАТО».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.