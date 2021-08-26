Корреспондент RT рассказал о ситуации в Кабуле

Корреспондент RT Мурад Газдиев в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о ситуации в Кабуле, где произошло несколько взрывов.

«Минут десять назад мы слышали ещё один взрыв в направлении аэропорта, в пределах 7 км от нас. Как мы узнали, сдетонировало ВУ около джипа «Талибана»*», — сообщил журналист.

По его словам, «очень сильно поднялась активность самолётов НАТО».

«До сих пор ездят машины «Талибана», полиции, как и скорых, сирены выли очень много с тех пор как прогремело два взрыва в аэропорту — один в северной части аэропорта около блокпоста, там, где прямо у выхода были американцы... Многие говорят, что смертника засекли в толпе, когда он двигался в направлении блокпоста», — отметил Газдиев.

По данным СМИ, в результате взрывов у кабульского аэропорта погибли более 60 человек, среди погибших — американские военные.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.