CBS: одномоторный самолёт врезался в дом в Миннесоте, есть жертвы

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Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) подтвердил факт крушения одномоторного самолёта Mooney M20, врезавшегося в дом в Виктории, штат Миннесота.

Об этом сообщает местный телеканал CBS Minnesota.

Шериф округа Карвер Джейсон Камеруд подтвердил гибель нескольких человек в авиакатастрофе, о точном количестве жертв не сообщается. Он также заявил, что в доме, в который врезался самолёт, в момент авиакатастрофы находились люди.

По данным федерального управления гражданской авиации (FAA), рейсовый самолёт вылетел из Александрии и направлялся в аэропорт Flying Cloud в Иден-Прери. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует крушение.

Ранее на Аляске потерпел крушение экскурсионный самолёт, совершавший полёт с пятью пассажирами и одним пилотом. Все, кто находился на борту, скончались.

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