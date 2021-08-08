CBS: одномоторный самолёт врезался в дом в Миннесоте, есть жертвы
Об этом сообщает местный телеканал CBS Minnesota.
Шериф округа Карвер Джейсон Камеруд подтвердил гибель нескольких человек в авиакатастрофе, о точном количестве жертв не сообщается. Он также заявил, что в доме, в который врезался самолёт, в момент авиакатастрофы находились люди.
По данным федерального управления гражданской авиации (FAA), рейсовый самолёт вылетел из Александрии и направлялся в аэропорт Flying Cloud в Иден-Прери. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует крушение.
Ранее на Аляске потерпел крушение экскурсионный самолёт, совершавший полёт с пятью пассажирами и одним пилотом. Все, кто находился на борту, скончались.