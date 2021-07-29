В Румынии за сутки выявили 170 случаев коронавируса

В Румынии за прошедшие сутки выявили 170 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Отмечается, что всего с начала пандемии в стране выявили 1 082 880 случаев коронавируса.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.