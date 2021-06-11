Китай выразил протест Лондону после публикации доклада о правах человека в Гонконге

В посольстве Китая в Великобритании назвали вмешательством во внутригосударственные дела публикацию Лондоном 48-го полугодового отчёта о правах человека в Гонконге.

Об этом сообщается на сайте дипведомства КНР в Лондоне.

«Китайская сторона серьёзно обеспокоена и выступает решительно против такого вопиющего вмешательства во внутренние дела Китая и грубого нарушения основных норм, регулирующих международные отношения», — говорится в официальном заявлении.

В посольстве также напомнили, что Великобритания «не обладает суверенитетом, юрисдикцией или правом «надзора» за Гонконгом».

Правительство Великобритании 10 июня обнародовало доклад о правах человека в Гонконге, в котором Лондон подверг критике принятый в Китае закон о национальной безопасности города.

В марте сообщалось, что власти Китая намерены решительно пресекать вмешательство внешних сил в дела специальных административных районов страны — Гонконга и Макао.