В Китае заявили, что будут пресекать вмешательство в дела Гонконга и Макао

Власти Китая намерены решительно пресекать вмешательство внешних сил в дела специальных административных районов страны — Гонконга и Макао.

Об этом говорится в докладе о работе правительства, распространённом в ходе открытия 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

«Необходимо решительно предотвращать и пресекать вмешательство внешних сил в дела Гонконга и Макао, поддерживать их в развитии экономики и повышении благосостояния населения, сохранять долгосрочное процветание и стабильность данных районов», — приводит ТАСС текст доклада.

Как отмечается, китайское правительство также будет принимать меры для подавления сепаратистской деятельности на Тайване.

К тому же Китай намерен сохранить механизм взаимодействия с Гонконгом в соответствии с принципом «одна страна — две системы».

Ранее член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что в Пекине не потерпят внешнего вмешательства.