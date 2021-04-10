Курц заявил о завершении переговоров по вакцине «Cпутник V»

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о завершении переговоров с Россией по поводу вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Закупка для нас в Австрии возможна», — сказал он журналистам, его слова приводит Vienna Online.

Он уточнил, что переговоры «де-факто подошли к концу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с закупкой другими странами вакцины от коронавируса.

Как отметил председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте Роберта Коха Томас Мертенс, опубликованные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» «выглядят очень хорошо».