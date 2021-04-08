Глава комиссии по вакцинации ФРГ оценил данные о «Спутнике V»

Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс в эфире телеканала ZDF заявил, что опубликованные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» «выглядят очень хорошо».

«Опубликованные данные выглядят очень хорошо, об этом можно сказать. И если вакцина будет проверена и допущена, я не буду иметь ничего против использования этой вакцины», — цитирует РИА Новости Мертенса.

Ранее сообщалось, что власти германской федеральной земли Бавария заключили меморандум с Российским фондом прямых инвестиций о намерении закупить вакцину от коронавируса «Спутник V» после её допуска на рынок ЕС.

Также канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «Спутник V» могут зарегистрировать в Вене на национальном уровне, если процесс одобрения на уровне Евросоюза продлится слишком долго.