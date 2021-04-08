Глава комиссии по вакцинации ФРГ оценил данные о «Спутнике V»
- Reuters
«Опубликованные данные выглядят очень хорошо, об этом можно сказать. И если вакцина будет проверена и допущена, я не буду иметь ничего против использования этой вакцины», — цитирует РИА Новости Мертенса.
Ранее сообщалось, что власти германской федеральной земли Бавария заключили меморандум с Российским фондом прямых инвестиций о намерении закупить вакцину от коронавируса «Спутник V» после её допуска на рынок ЕС.
Также канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «Спутник V» могут зарегистрировать в Вене на национальном уровне, если процесс одобрения на уровне Евросоюза продлится слишком долго.