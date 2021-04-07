Бавария заключила меморандум с РФПИ о намерении закупить «Спутник V»

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Власти германской федеральной земли Бавария заключили меморандум с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о намерении закупить вакцину от коронавируса «Спутник V» после её допуска на рынок ЕС, сообщил министр здравоохранения региона Клаус Холетчек.
Бавария заключила меморандум с РФПИ о намерении закупить «Спутник V»
  • Reuters

«У нас есть меморандум о намерениях с РФПИ, это уполномоченная организация российского правительства по продажам вакцины, которая может производиться в Иллертиссене. В меморандуме мы также зафиксировали, что мы можем её импортировать, если будет взаимная воля к этому. Условием для этого является, разумеется, регистрация», — цитирует его РИА Новости.

Глава Минздрава Баварии выразил мнение, что производство «Спутника V» в регионе может начаться в течение года.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал срочно принять решение об одобрении «Спутника V», чтобы в Евросоюзе было как можно больше препаратов для борьбы с COVID-19.

4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V».

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