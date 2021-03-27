Премьер Баварии призвал принять решение об одобрении «Спутника V» в ЕС

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Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал срочно принять решение об одобрении российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», чтобы в Евросоюзе было как можно больше препаратов для борьбы с COVID-19.
Премьер Баварии призвал принять решение об одобрении «Спутника V» в ЕС
  • Reuters

В интервью газете Passauer Neue Presse он назвал неудачным опыт ЕС по заключению первых контрактов на поставки вакцин от коронавируса и призвал закупать дополнительные препараты.

«Например, необходимо как можно скорее принять решение об одобрении «Спутника V»... ЕС следовало бы как можно скорее заключить все необходимые соглашения, чтобы получить как можно больше вакцин», — подчеркнул Зёдер.

Он напомнил, что победить пандемию можно только путём вакцинации.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупок «Спутника V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в Евросоюзе.

4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V».

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