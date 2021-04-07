Канцлер Австрии высказался о возможности регистрации «Спутника V»

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» могут зарегистрировать в Вене на национальном уровне, если процесс одобрения на уровне Евросоюза продлится слишком долго.
Канцлер Австрии высказался о возможности регистрации «Спутника V»
  • Reuters

Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в Instagram. 

«Конечно, есть возможность сделать это на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго», — приводит его слова РИА Новости.

Курц отметил, что все процедуры в Европейском агентстве лекарственных средств длятся очень долго. По его мнению, в том числе в связи с этим Европа отстаёт в вопросе вакцинации от США и Великобритании. 

Ранее канцлер Австрии заявлял, что правительство страны в ближайшие дни обсудит с медиками вопрос о возможности самостоятельной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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