Песков прокомментировал ситуацию с закупкой другими странами вакцины от коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с закупкой другими странами вакцины от коронавируса.
Песков прокомментировал ситуацию с закупкой другими странами вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«Контракты подписываются с разными странами на разное количество. Но, как правило, все контракты растянуты по времени. То есть это не значит, что указанное в контрактах количество обеспечивается сиюминутно, и в ходе одной или нескольких поставок этот контракт закрывается», — отметил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, от чего зависит скорость и очерёдность поставок вакцины «Спутник V» за границу.

При этом он напомнил, что «абсолютным приоритетом является удовлетворение внутренних потребностей» в препарате.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала процедуру регистрации вакцины «Спутник V» в Европе.

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