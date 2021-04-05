Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с закупкой другими странами вакцины от коронавируса.

«Контракты подписываются с разными странами на разное количество. Но, как правило, все контракты растянуты по времени. То есть это не значит, что указанное в контрактах количество обеспечивается сиюминутно, и в ходе одной или нескольких поставок этот контракт закрывается», — отметил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, от чего зависит скорость и очерёдность поставок вакцины «Спутник V» за границу.

При этом он напомнил, что «абсолютным приоритетом является удовлетворение внутренних потребностей» в препарате.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала процедуру регистрации вакцины «Спутник V» в Европе.