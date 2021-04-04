В округе Флориды объявлен режим ЧП из-за угрозы разлива химикатов
«Из-за возможного прорыва смешанной [с химикатами] технической воды из южного резервуара на [бывшем фосфатном] предприятии в Пайни-Поинт я объявил режим ЧП для округа Манати», — написал в своём Twitter губернатор штата Рон Десантис.
Due to a possible breach of mixed saltwater from the south reservoir at the Piney Point facility, I have declared a State of Emergency for Manatee County to ensure resources are allocated for necessary response & recovery.— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 3, 2021
Он отметил, что принял данное решение для того чтобы обечпечить задействование необходимых ресурсов для реагирования и восстановления.
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