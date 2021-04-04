В округе Флориды объявлен режим ЧП из-за угрозы разлива химикатов

Режим чрезвычайного положения введен в округе Манати штата США Флорида из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами.

«Из-за возможного прорыва смешанной [с химикатами] технической воды из южного резервуара на [бывшем фосфатном] предприятии в Пайни-Поинт я объявил режим ЧП для округа Манати», — написал в своём Twitter губернатор штата Рон Десантис.

Due to a possible breach of mixed saltwater from the south reservoir at the Piney Point facility, I have declared a State of Emergency for Manatee County to ensure resources are allocated for necessary response & recovery. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 3, 2021

Он отметил, что принял данное решение для того чтобы обечпечить задействование необходимых ресурсов для реагирования и восстановления.

22 марта вследствие наплыва туристов власти американского курортного города Майами-Бич были вынуждены продлить комендантский час.