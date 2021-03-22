В Майами-Бич продлили комендантский час

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Вследствие наплыва туристов власти американского курортного города Майами-Бич были вынуждены продлить комендантский час.
В Майами-Бич продлили комендантский час
  • Reuters

Решение о продлении комендантского часа как минимум на неделю приняли единогласно в ходе заседания городской комиссии.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителей полиции, большинство отдыхающих игнорируют карантинные меры.

В ходе прошедших в выходные многочисленных вечеринок в городе были задержаны более 1 тыс. человек.

Отмечается, что приехавшие в Майами-Бич на весенние каникулы молодые люди устраивают драки на улице, погромы, портят имущество ресторанов, а также отказываются носить маски.

Ранее сообщалось, что власти американского курортного города Майами-Бич ввели режим ЧП по причине наплыва людей, приехавших в город на каникулы.

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