В Нигере предотвращён государственный переворот

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Официальный представитель правительства Нигера Абдурахаман Закария заявил, что попытка государственного переворота, предпринятая в стране в среду, 31 марта, провалилась.

«Армейское подразделение атаковало раним утром президентский дворец в попытке захватить власть», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что государственный переворот не удался.

«Ситуация в стране находится под контролем властей», — добавил Закария.

Он сообщил, что некоторые участвовавшие в попытке захвата власти военные арестованы, поиск других продолжается.

Ранее AFP со ссылкой на источники в службах безопасности страны передало, что группа солдат пыталась прорваться к президентскому дворцу, но президентская гвардия не допустила его захвата.

23 марта сообщалось, что в Нигере в результате нападения боевиков в районе Тахуа погибли 137 человек. 

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