Террористы совершили 41 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 41 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 41 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны — 34 обстрела), из них в провинции Идлиб — 21 обстрел, в провинции Латакия — 12 обстрелов, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Хама — четыре обстрела», — цитирует РИА Новости Карпова.

Ранее в российском ЦПВС назвали число вернувшихся в Сирию беженцев с июля 2018 года.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.