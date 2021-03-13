В ЦПВС назвали число вернувшихся в САР беженцев с июля 2018 года

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В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) назвали число вернувшихся в Сирию беженцев с июля 2018 года.
В ЦПВС назвали число вернувшихся в САР беженцев с июля 2018 года
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 48 беженцев (в том числе 15 женщин и 25 детей)», — приводит ТАСС текст из информационного бюллетеня ЦПВС.

Отмечается, что «всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 650 348 человек».

Ранее заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 19 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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