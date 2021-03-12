Террористы совершили 19 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
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«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 19 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны — 17 обстрелов), из них в провинции Идлиб — десять обстрелов, в провинции Латакия — пять обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — три обстрела», — цитирует РИА Новости Карпова.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.