Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
- Reuters
По его словам, атака была осуществлена с территории идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооружённым формированиям.
«В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия», — цитирует его РИА Новости.
Сытник отметил, что в результате обстрелов пострадавших или материального ущерба нет.
«Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — добавил он.
Ранее на авиабазе Хмеймим в Сирии началась вакцинация военнослужащих от COVID-19.