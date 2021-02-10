Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим в САР.

По его словам, атака была осуществлена с территории идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооружённым формированиям.

«В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия», — цитирует его РИА Новости.

Сытник отметил, что в результате обстрелов пострадавших или материального ущерба нет.

«Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — добавил он.

Ранее на авиабазе Хмеймим в Сирии началась вакцинация военнослужащих от COVID-19.