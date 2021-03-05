В Малайзии выявили нигерийский штамм коронавируса

Глава Минздрава Малайзии Нур Хишам Абдула заявил, что медики впервые выявили в стране нигерийский штамм коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, медработники с помощью ПЦР-теста обнаружили вирус у двух иностранных пассажиров, прибывших в Малайзию из ОАЭ.

«Нигерийский вариант коронавируса может более активно распространяться и способствовать потенциальному снижению иммунного ответа», — отметил он.

Ранее в итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам. Новый штамм назвали нигерийским.