В Малайзии выявили нигерийский штамм коронавируса
- РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, медработники с помощью ПЦР-теста обнаружили вирус у двух иностранных пассажиров, прибывших в Малайзию из ОАЭ.
«Нигерийский вариант коронавируса может более активно распространяться и способствовать потенциальному снижению иммунного ответа», — отметил он.
Ранее в итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам. Новый штамм назвали нигерийским.