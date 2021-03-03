Роспотребнадзор не фиксирует случаев нигерийского штамма COVID-19 в России

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В Роспотребнадзоре сообщили, что нигерийский вариант коронавирусной инфекции COVID-19 пока не зарегистрирован на территории России.
Роспотребнадзор не фиксирует случаев нигерийского штамма COVID-19 в России
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока нигерийский вариант коронавируса на территории России не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве уточнили, что в основном данный вариант COVID-19 имеет распространение в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента — в других странах.

Ранее в итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам. Новый штамм назвали «нигерийским».

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