Роспотребнадзор не фиксирует случаев нигерийского штамма COVID-19 в России
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«В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока нигерийский вариант коронавируса на территории России не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве уточнили, что в основном данный вариант COVID-19 имеет распространение в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента — в других странах.
Ранее в итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам. Новый штамм назвали «нигерийским».