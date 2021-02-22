В Белом доме рассказали о ходе поставок вакцины от коронавируса в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о ходе поставок вакцины от коронавирусной инфекции в американские штаты.

«Мы смогли распределить 2 миллиона доз... Мы рассчитываем быстро наверстать упущенное на неделе, восполнить пробел, убедиться, что вакцины доставлены на места, а также уложиться по срокам и по графику», — цитирует РИА Новости Псаки.

Как уточняет агентство, аномальные холода в Соединённых Штатах привели к задержкам поставок вакцины от коронавируса.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что в США достигнуты темпы вакцинации в 1,7 млн человек в день, обещание вакцинировать 100 млн человек за первые 100 дней президентства будет перевыполнено.