Байден рассказал о планах по вакцинации в США

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В США достигнуты темпы вакцинации в 1,7 млн человек в день, обещание вакцинировать 100 млн человек за первые сто дней президентства будет перевыполнено, заявил американский лидер Джо Байден.
Байден рассказал о планах по вакцинации в США
  • Reuters

«Мы сейчас дошли до того, что вы видите примерно в два раза большее среднее число людей, получающих вакцину в день, чем было на неделе до моего вступления в должность», — цитирует РИА Новости Байдена.

По его словам, скоро число вакцинированных американцев достигнет 50 млн.

Он уточнил, что этот показатель даёт ему уверенность, что обещание вакцинировать 100 млн человек за первые сто дней президентства будет перевыполнено.

«Я уверен, что мы превысим эту цифру», — добавил Байден.

Ранее стало известно, что власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса.

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