В США изучают случаи 23 смертей в штате Нью-Йорк после вакцинации

Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Сообщается, что последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк.

Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк.

При этом отмечается, что связь между смертью и принятием препарата пока не установлена, причины летальных исходов предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке с начала кампании по вакцинации от коронавируса полностью привиты более 318 240 человек.